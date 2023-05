Afinal de contas, o que aconteceu com Samantha que foi expulsa do voo Gol?

Os passageiros do voo afirmaram que a situação era racista com a passageira que queria embarcar sem despachar sua mala com um laptop devido a possibilidade de quebra

A Gol pode se revirar ao tentar explicar que tomou uma “medida de segurança”, tirando Samatha do seu voo, porque essa história está descendo quadrada aqui e na web. Acontece que a mulher negra, Samantha Vitena, que partia para Salvador com destino a São Paulo, na sexta (28) foi impedida de voar e foi até abordada por Policiais Federais dentro do voo pedindo para que ela descesse.

“Se eu despachasse meu laptop ia ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar. Eles falaram para mim que se a gente pousasse em Guarulhos a culpa seria minha por causa da mochila, não é culpa que o voo está atrasado. A culpa seria minha, agora, vem três homens para me tirar do voo, três homens sem falar o motivo, perguntei o motivo e ele disse que não vai falar, dizendo que se eu não sair do voo vai pedir para todos saírem que eu estaria cometendo um crime”, disse ela.

No fundo do vídeo podemos ouvir os passageiros gritando que o caso foi racismo. “A senhora está faltando com a verdade, eu não lhe disse isso eu lhe disse que estou lhe tirando da aeronave por determinação do comandante”, declarou o homem que pede para que ela desça da aeronave.