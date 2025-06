Afinal de contas, como Livia Andrade foi parar no Domingão Do Huck?

Gente, estou aqui na festa junina de São Cristóvão me acabando numa espiga de milho maravilhosa e tomando um quentão maravilhoso, quando a minha amiga do Cosme Velho me avisando da entrevista que a minha íntima e eterna malandrinha Lívia Andrade cedeu ao Leão Lobo. Eu sempre ofereço meu apartamento da Barra da Tijuca quando ela vem para o Rio, mas ela prefere ficar no dela. Saudades, miga, vamos marcar um almoço, tá?

Na noite desta última quinta-feira (29), a comentarista do Domingão do Huck abriu o jogo e revelou em primeira mão sobre como ela foi parar no programa comandado pelo marido de Angélica.

A loira contou que ela recebeu uma ligação do próprio Huck após gravar um piloto para um programa sertanejo para a Band de uma produtora flopada.

“Eu fui fazer o piloto dessa série, o microfone não funcionou, não tinha internet no prédio. Essa é a primeira que eu comento sobre o assunto. Não tinha camarim, não tinha estrutura para receber os artistas. Tinha um monte de LED lá, mas não dava para exibir nada , porque tava sem internet. Eu ainda tive que pedir o microfone de um dos convidados emprestado, porque eles costumam levar o próprio equipamento né? Aí falei que não tinha condições de gravar nesse lugar, pois, precisamos de um lugar que ofereça uma iluminação, internet e uma estrutura minimamente decente pra receber os artistas.”, contou ela

Em seguida, a loira contou como Luciano Huck chegou até ela : “Eu tava fora do país, aí recebi uma ligação do Huck contando que tava para estrear um novo quadro no programa e que queria aproveita essa oportunidade e levá-la para fazer parte de sua equipe. Aí ele explicou a proposta e pedi tres dias para pensar. Depois, comentei como o Marco sobre isso e ele falou: “Você pediu para pensar? Você tá doida? Tem gente que pagaria por esse emprego”.