Advogado é preso ao tentar entrar com 6 kg de drogas em presídio na zona oeste do RJ

Genteee, olha só o babado que o porteiro aqui do prédio acabou de me contar. Parece que um advogado foi preso na manhã deste domingo (16) porque estava tentando entrar com drogas na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Tudo indica que o advogado iria entregar os entorpecentes para um detento. Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), ele carregava 29 tabletes de erva seca picada e 4 de pasta preta embaixo das roupas. Os tabletes de erva e pasta pesavam 6 kg, no total.

O flagrante ocorreu durante o scanner corporal. Após passar pelo detector de metais, os agentes desconfiaram de um volume suspeito na roupa do advogado. Em seguida, o homem foi encaminhado para a 34ª Delegacia de Polícia, em Bangu.