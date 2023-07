Advogado das filhas de Gugu pede que o empresário que alega ser filho do apresentador agilize o exame de DNA

Ricardo Rocha relata que sua mãe teve um rápido envolvimento com o apresentador em 1973, mas afirma que ela nunca revelou sua gravidez para Gugu.

Gente, a cada dia que passa, os processos judiciais envolvendo a herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato ganha mais desdobramentos, e é claro que eu trago todos para os meus fofoqueiros de plantão. Desta vez, a polêmica envolve as filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, e o novo suposto filho do apresentador, o empresário Ricardo Rocha, que está movendo um processo para ser reconhecido com um dos herdeiros de Gugu.

Diante disso, com a intenção de acelerar pelo menos uma das ações judiciais, o advogado Nelson Willians, que está representando as gêmeas e a ex-mulher de Gugu, entrou em contato com os advogado do empresário para pedir que ele agilize o exame de DNA, afirmando que suas clientes estão dispostas a realizarem o exame imediatamente.

Porém, de acordo com o advogado de Ricardo, o empresário não está com pressa e prefere esperar que todos os interessados no assunto, como o também filho de Gugu, João Augusto Liberato, tomem conhecimento formal da ação que ele está movendo.