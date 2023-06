Advogado confirma veracidade de carta de Rose Miriam sobre sexualidade de Gugu

Nelson Wilians, advogado da família na disputa pela herança, confirmou a existência da carta da mãe dos filhos de Gugu onde Rose critica a orientação sexual do apresentador

A carta é verdadeira! Meu Deus, meu grupo de fofoqueiras não fala em outra coisa senão a carta que Rose Miriam fez sobre a orientação sexual de Gugu Liberato. A mulher que luta na justiça por reconhecimento de união estável, contou que desejava transformá-lo por ele ser bissexual e isso ser um “problema”.

Willians disse que repudia a carta e o seu conteúdo: “Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída”, disse em nota.

“Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!”, escreveu Miriam na carta que veio a público.

O advogado ainda conta que eles entraram em uma crise no casamento nessa época; “Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011”, diz o texto.