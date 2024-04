Advogada da mulher que levou tio morto para fazer empréstimo diz que ele chegou vivo no local

Ontem (16) a web se revoltou e ficou pasma com uma mulher que levou o tio morto para tentar pegar um empréstimo de 17 mil reais em um banco no Rio de Janeiro. A defesa de Erika de Souza Vieira Nunes alegou que o senhor estava vivo quando os dois chegaram até a agência bancária.

De acordo com a advogada da mulher, Ana Carla de Souza Correa, os fatos não aconteceram como foram narrados e tudo foi esclarecido à Polícia. “O senhor Paulo Roberto Braga chegou à unidade bancária vivo, e existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas. Toda essa parte processual será devidamente apreciada pelo juízo competente”, afirmou.

O vídeo do senhor na agência viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível notar que os funcionários da agência bancária, ao desconfiarem do estado de saúde do homem, passaram a filmar a cena. O momento foi registrado em um banco de Bangu, na zona oeste do Rio, ainda nesta terça (16). Segundo o delegado responsável pelo caso, Fábio Luiz da Silva Souza, foi constatado que quando chegou na agência bancária para fazer o empréstimo, o homem já estava morto há algum tempo.