Advogada Ana Paula Oliveira rebate críticas por acusações de ‘sexualizar’ profissão com fotos sensuais

Ana Paula Oliveira, 50 anos, enfrentou uma onda de críticas nas redes sociais após postar fotos sensuais, isso pelo fato dela ter se formado em advocacia há 3 anos. A influencer, conhecida nas redes sociais, foi alvo de comentários que questionavam sua escolha de continuar expondo seu lado sensual mesmo após ingressar na profissão jurídica.

“Nossa, sério que mesmo depois de formada você vai continuar postando essas fotos?”, “Devia ser proibido advogadas formadas se comportarem assim”, foram apenas alguns dos comentários mordazes que Ana Paula recebeu em suas redes sociais.

Para Ana Paula, a crítica é infundada e revela uma mentalidade ultrapassada sobre o papel das mulheres na sociedade e na profissão. “A maneira como me visto ou as fotos que compartilho não têm absolutamente nada a ver com minha capacidade profissional como advogada. É uma questão de liberdade pessoal e expressão”.

Entretanto, a discussão levanta questões importantes sobre a relação entre a conduta pessoal e a profissão, especialmente em áreas tradicionalmente conservadoras como o direito.

“De acordo com o Código de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), não há disposições específicas sobre o comportamento pessoal dos advogados fora do exercício da profissão. No entanto, o código preza pela conduta ética e respeitosa dos profissionais, sem discriminação de gênero ou aparência”, disse a influencer.

Ana Paula, que acumula mais de 1,2 milhões de seguidores nas redes sociais, reforça que sua vida profissional e pessoal são distintas e não devem se sobrepor. “Eles têm medo de uma advogada sexy, mas a verdade é que eu sou mais do que capaz de ser sensual e inteligente ao mesmo tempo”, ressalta Ana Paula.

O caso de Ana Paula Oliveira ressalta a importância de repensar os estereótipos de gênero e de como as mulheres são percebidas em diferentes campos profissionais. Sua postura desafia os padrões estabelecidos e evidencia a necessidade de uma mentalidade mais progressista e inclusiva na sociedade.