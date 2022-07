Dinheiro, fama e mulheres: Adriano Imperador terá documentário

Material contará com depoimento de Ronaldo Fenômeno e estreia no próximo dia 21

Além dos gramados, a gente ama uma boa produção gráfica, minhas noveleiras de plantão que o diga. A novidade é que teremos um documentário de Adriano Imperador estreando no próximo dia 21. Se ansiedade matasse eu estaria morta, porque podemos esperar tudo que amamos, muito kikiki.

O docmentário tratará a vida do futebolista desde a infância na comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, e não deixará de fora os problemas que o jogador enfrendtou durante a voda com dinherio, mulheres, depressão e conflitos.

Pensa que acabou? Não senhores! Ronaldo Fenômeno, Léo Moura e Petkovic gravaram seus depoimentos para o documentário em questão. Vale a pena ressaltar que o material será gravado em primeira pessoa, ou seja, Adriano quem narrará sua vida.

O projeto carrega o nome da ilustríssima Susanna Lira como direção, que já fez trabalhos magníficos em ‘Casão, num jogo sem regras’, ‘Torre das Donzelas’ e ‘Clara Estrela’.