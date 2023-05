Adriane Galisteu tem calça jeans leiloada de Tina Turner e ganhada de Ayrton Senna

A apresentadora esteve com o piloto no show que a cantora fez em 1993, na Austrália, quando ganhou o presente

Um presente cheio de história! Nós já sabemos do passado de Adriane Galisteu com o piloto de F1, Ayrton Senna, acontece que ela revelou que leiloou a sua famosa calça jeans ganhada do seu ex-namorado que já foi de Tina Turner. O piloto deu a peça para a apresentadora em 1993 e ela revelou ao Gshow que fez o leilão da peça para ajudar as crianças com Aids.

“E o Ayrton arrematou essa peça para mim. Eu usei ela muitas vezes. Agora eu parei de usar porque ela é rasgada e está ficando velha e morro de medo da calça acabar. Parei de lavar e tudo. Tenho grandes momentos desse show dela e dessa experiência”, contou.

No show que eles estavam presentes, Tina ainda fez uma homenagem ao piloto com ‘Simply The Best’. “O Senna era muito fã dela. Foi um momento incrível na vida dele e na minha. Que sorte a minha de estar ao lado dele com ela. Eu pude abraçar a mulher mais cheirosa da minha vida. Isso ficou muito marcado para mim porque ela tinha feito um show daquele jeito dela, dançante, ela estava toda suada”, contou.