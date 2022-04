”O Rodo do Roberto é grandão, não é torto!”, dispara Adriane Galisteu

Apresentadora fez revelações quentes sobre seu romance com Roberto Justus em podcast

Minha gente, curiosidade mata fofoqueira no Leblon (risos). Adriane Galisteu foi até o podcast ‘Ticaracatica’ acender minha curiosidade interior com revelações sobre seu antigo marido Roberto Justus. A apresentadora lembrou do casamento dos dois, que durou um ano e um mês.

Mesmo sendo pouco tempo, a loira faz questão de lembrar que tiveram casamento na mídia que duraram muito menos e não deixou de falar do “pacote de viagem” do Sr. Roberto.

Adriane Galisteu revela que “rodo” de Justus é grande (Foto: Reprodução)

“Grandão o rodo dele, não é torto não, aloca”, disparou Galisteu daquele jeito que nós já conhecemos. Adriane ainda comenta com os meninos do podcast que os dois são amigos até hoje, mesmo depois do término.

Madura, né? Hoje, a loira é casada com Alexandre Iódice desde 2010, ou seja, uma relação de mais de 12 anos, casalzão, ou não?