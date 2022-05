Internet ataca produção de Power Couple e Galisteu responde: “Não tenho nada a ver com a desistência do casal”

Apresentadora do reality usou seu Twitter para rebater comentários sobre falta pulso firme da produção dentro do programa

Eu disse para vocês que o bicho estava pegando no Power Couple, mas não avisei que na internet os internautas foram à loucura dizendo que o programa virou uma várzea e faltava pulso firme da produção para controlar os participantes. Como de fato podemos ver um pouco disso ontem na maior treta do reality. A apresentadora do programa usou o Twitter para se pronunciar.

“Gente???? Eu não tenho nada a ver com a desistência do casal, a falta noção da internet tá cada dia pior…”, escreveu a apresentadora, Adriane Galisteu.

Gente???? Eu não tenho nada haver com a desistência do casal, a falta noção da internet ta cada dia pior… — Adriane Galisteu ⚡️ (@GalisteuOficial) May 27, 2022

Acontece que alguns internautas dizem que a produção poderia ter interferido na treta antes que ela pegasse fogo como pegou, desencadeando a saída do casal Baronesa e Rogério.

O assunto ficou ainda pior quando o comunicado para os casais falava que de toda forma o casal seria expulso diante das atitudes de Rogério, que chegou a ameaçar Cartolouco com um vaso.

O que pode não estar muito claro é que a produção encaminhou o casal para passar com uma psicóloga para acalmar os ânimos, mas não deu muito certo.