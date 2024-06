Adriane Galisteu lamenta morte de Nahim aos 71 anos: “Estava ótimo”

Não é segredo para ninguém que a morte de Nahim ainda tem muito a ser explicada, né? Adriane Galisteu deu um depoimento em entrevista à Caras falando sobre o trágico acidente que tirou a vida do ex-Power Couple. A apresentadora não deixou de refletir sobre a vida.

“Eu fiquei tão triste, acordei com essa notícia horrorosa de manhã, fiquei pensando tanto na vida, quanto ela é um sopro, definitivamente, que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã, porque realmente o amanhã pode não chegar”., diz a mãe de Vittório.

A artista completa lamentando Nahim ter partido tão cedo e em um acidente doméstico. “Lamentável o que aconteceu com ele, porque era jovem, setenta e um anos. Ele estava ótimo, ele não estava doente, então é muito triste, fiquei muito triste”, finaliza Galisteu, que teve contato com Nahim durante a apresentação do Power Couple 6, em 2022.