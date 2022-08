Adriane Galisteu fala sobre sua amizade com Jô Soares: “Estou com o coração dilacerado”

Apresentadora está fora do Brasil, mas contou em entrevista ao ‘Balanço Geral’ que está voltando

Uma das grandes amigas de Jô Soares que podemos citar entre sua vasta lista de amigos é Adriane Galisteu, a loira foi vizinha do humorista e pode relembrar momentos especiais ao lado do apresentador. Em entrevista ao ‘Balanço Geral’, a loira diz estar com o coração dilacerado e acredita não chegar a tempo de prestar uma homenagem ao amigo.

“Estou fora do Brasil e acordei cedo com essa notícia tão triste tão difícil, me pergunto: como vai ser o mundo sem o Jô? Além do talento era de uma generosidade sem palavras, uma delícia estar ao lado dele”, iniciou.

Adriane ainda agradece por Jô sempre estar ao seu lado aconselhando e ajudando a se tornar a grande artista que ela é hoje. “Puxou minha orelhas várias vezes, me ensinou muito para ser melhor. Era um homem delicioso de conviver, estou muito triste, o mês de agosto já começou muito doloroso para nós brasileiros”.

A apresentadora contou que está voltando para o Brasil. “Meu coração está aí, meu coração está próximo. Ele estava nesse momento delicado de saúde, nesses últimos meses ele estava vivendo essa dor. Nunca estamos preparados, tenho muita dificuldade de lidar com a morte, não fomos preparados para entender”, contou.

Galisteu ainda disse que tinha planos de Jô voltar aos teatros e ainda tinha convidado ela para sua peça. “A gente ia começar as leituras. É uma pena, estou com o coração dilacerado”, declarou.