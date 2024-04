Adriane Galisteu encontra Nicole Kidman em evento de Hollywood

Circulou na web e no meu Whatsapp, fotos da Adriane Galisteu em um evento MUITO chique em Los Angeles. A musa posou ao lado de diversas personalidades famosas e saiu nos principais tablóides da mídia brasileira. Amo! Ela compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado, 27.

O evento homenageou a estrela internacional Nicole Kidman e a brasileira teve a oportunidade de conhecer a atriz. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Galisteu compartilhou um registro do momento em que conheceu Kidman no evento.

“Eu e ela”, escreveu Adriane ao compartilhar o registro com seus seguidores. A brasileira foi convidada pela NBCUniversal para o evento de gala, e ainda irá aproveitar a viagem para planejar a segunda temporada da série nacional Barras Invisíveis.