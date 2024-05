Adriane Galisteu diz que marido e filho são fãs de Ayrton Senna: “Orgulho”

Adriane Galisteu deu uma entrevista para a revista Caras e contou detalhes sobre o seu envolvimento romântico com Ayrton Senna. A mudança deixou de dizer que o seu marido e o seu filho admiram e se inspiram na história do piloto de Fórmula 1 que ganhou destaque no Brasil.

“Tenho orgulho de falar dela [nossa história]”, começa. “Meu marido, Ale, era fã dele, assim como meu filho, Vittorio, é de tanto eu falar. Ayrton Senna é um homem que nunca poderia ter morrido e será importante na minha vida enquanto eu viver. Sou privilegiada, porque parte do que sou tem tudo a ver com a mulher que estava ao lado dele.”

Galisteu também diz que é difícil escolher um momento como favorito ao lado do piloto, já que os dois se divertiam muito juntos. “O melhor era tirar ele daquele universo do tricampeão mundial e trazer para a vida real e divertida, acho que tive um pouco esse papel. Imagina uma menina de 19 anos, apaixonada, vivendo um conto de fadas.”