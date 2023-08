Adriane Galisteu afirma que posaria nua novamente

A apresentadora lamentou que a revista masculina, Playboy, tenha finalizado suas atividades no Brasil

Adriane Galisteu não ficou calada diante do seu ensaio masculino para a Playboy no Brasil. A apresentadora contou que posaria nua novamente e lamentou a revista masculina ter finalizado suas atividades. Ela ainda deu mais detalhes após os internautas a questionarem na caixinha de perguntas do Instagram.

“Lamento ter acabado. Ela era incrível em todos os sentidos: nas fotos, nos ensaios, nas entrevistas, na qualidade. Claro que eu faria, sou uma mulher que gosta do meu trabalho, do meu ofício e faz parte dele também as fotos, os ensaios, a nudez, eu gostei muito do meu ensaio e faria tranquilamente”, contou.

Vale ressaltar que a Playboy sempre foi um sucesso no Brasil e no mundo com suas coelhinhas, mulheres que posam nuas para a as capas icônicas da revista de sucesso.