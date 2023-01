Adriana Bombom fala sobre o abuso que sua filha sofreu: “Um abuso sexual grave”

De acordo com a atriz, o crime aconteceu na madrugada do último domingo (08).

Gente, na manhã desta terça-feira (10) contei para vocês a triste notícia que foi dada pelo cantor e compositor Dudu Nobre, onde ele revela em poucas palavras que sua filha, Olívia Nobre, foi vítima de abuso sexual em uma festa. Pouco depois do pronunciamento do cantor, sua ex-esposa e mãe de Olívia, a atriz Adriana Bombom, também falou sobre o caso em seu instagram.

Através de uma publicação de uma foto sua e de sua filha em seu feed, a atriz conta que após a comemoração de seu aniversário em um restaurante, a filha de 20 anos foi convidada por amigos para ir em uma que estava acontecendo em uma casa no Rio de Janeiro.

“Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ”, legendou Bombom.

Ainda na legenda da publicação, Adriana conta que o caso está sendo investigado, de forma sigilosa, pela polícia civil carioca, agradece as mensagens de carinho que vem recebendo desde que o caso se tornou público e pede que a privacidade de sua filha seja respeitada.

“Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom”, concluiu a atriz.