Adolescentes violam túmulo e arrastam cadáver pelo cemitério de Curitiba

QUE HORROR! Gente, a humanidade tá perdida mesmo. Eu não tô acreditando no que eu estou vendo aqui no meu celular.

Parece que três adolescentes estavam gravando um vídeo em que violavam um túmulo no cemitério Sagrada Família, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba nesta quinta-feira (20). No vídeo, podemos ver as adolescentes arrastando um cadáver masculino pelo local.

Elas riram horrores e fizeram comentários sarcásticos sobre as vestes do morto. “Olha, morreu de terno! Será que morreu no casamento?”, questionam em meio a risadas.

Em seguida, elas disseram que gostariam de fazer o mesmo com o corpo de um bebê. Na justificativa de uma das garotas, violar o túmulo de um bebê seria “mais legal”.

Se elas forem menores de idade, pagarão pelo ato infracional de vilipêndio de cadáver. Se tiverem mais de 18 anos, a pena é de até três anos de cadeia. A Polícia Civil do Paraná informou que as adolescentes foram identificadas, mas ainda não foram localizadas. O caso chegou ao conhecimento das autoridades através do vídeo.