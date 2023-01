Administradores da conta de Fred Nicácio pedem desculpas aos enfermeiros e enfermeiras do Brasil

Fred contou uma situação de racismo que passou e acabou ofendendo Cezar Black, que é enfermeiro

Se a edição do BBB já começou com retratação pública, gestão de crise ou qualquer outra coisa parecida com isso, significa que o bicho vai pegar durante todo o tempo de confinamento. Fred Nicácio contou um episódio de racismo no meio da sua vida no ambiente médico e acabou ofendendo Cezar Black, que é enfermeiro. Os administradores da conta de Nicácio pediram desculpas.

“Aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, o Fred reconhece o valor de vocês, como ele fez questão de reafirmar na conversa com o Cézar”, escreveram.

Os administradores ainda dizem que a forma que ele se pronunciou foi errônea e a situação de racismo foi pessoal e individualizada. Eita!