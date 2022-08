Adele revela desejo de ser mãe novamente: “Nunca estive apaixonada como agora”

Em entrevista para a Revista Elle UK, a cantora revelou ter o desejo de casar com atual namorado

Essa semana essa coluna está toda trabalhada no amor e na união dos casais. Eu hein? Adele revelou em entrevista mais recente para a Elle UK que está completamente apaixonada pelo seu novo namorado. A cantora ainda informou que tem o desejo de casar e ser mãe novamente.

“Nunca estive apaixonada como agora. Eu sou obcecada por ele. Definitivamente quero mais filhos. Eu sou uma dona de casa e uma matriarca por natureza. Acho que um lar estável ajuda a minha música”, disse a cantora.

Vale lembrar que Adele é mãe de ngelo, de 9 anos, que é fruto do seu casamento com o ex-marido, Simon Konecki. O ex já foi responsável por grande parte das músicas de Adele. Eita!

Adele conheceu Rich Paul em 2020, mas só assumiram o relacionamento em 2021.