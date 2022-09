Adam Levine trai a esposa? De acordo com a modelo Sumner Stroh sim!

Stroh gravou um vídeo para o Tik Tok contando sobre o caso extraconjugal que viveu com o vocalista do Maroon 5

Jesus amado, segura e pega seu café, porque o babado aqui é mais embaixo e a treta não tem o mínimo de cabimento. A modelo Sumner Stroh revelou que viveu um caso extraconjugal com o vocalista do Maroon 5, Adam Levine. No vídeo a modelo conta que o cantor pediu sua autorização para dar seu nome para a sua filha com a modelo que é casado há quase 10 anos.

“Eu estava vivendo um affair com um homem que é casado com uma modelo da Victoria ‘s Secrets. Na época, eu era jovem, eu era ingênua, e quer dizer, francamente, eu me sinto explorada. Eu não estava na cena como estou agora. Então, eu definitivamente era manipulada muito facilmente. Adam e eu nos vimos por cerca de um ano, depois que eu parei de falar com ele pelo período de uns meses”, contou ela durante um trecho do vídeo.

Pensa que acabou? Nos prints a modelo ainda conta que o cantor pediu sua autorização para dar seu nome para sua filha. “É realmente surreal o quanto você é gostosa. Isso me deixa sem palavras […] Você é 50 vezes mais gostosa pessoalmente”, dizia a mensagem de Adam.