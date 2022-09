Adam Levine rebate acusações: “Foi o maior erro que pude cometer na vida”

Suposto caso fora do casamento com Behati Prinsloo veio à tona com exposed de Sumner Stroh

Habla mesmo, porque de homem escroto o mundo está cheio e minhas amigas do Leblon estão cansadas desse tipinho. Aloca! Adam Levine usou as redes sociais para rebater as acusações do seu caso extraconjugal com a modelo Sumner Stroh. Na publicação o vocalista do Maroon 5 conta que errou em flertar com qualquer mulher, mas que não teve um caso extraconjugal.

“Tem muita coisa sendo dita sobre mim agora e eu quero deixar tudo claro. Errei ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte. Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha da minha vida por um momento, do qual me arrependo”, disse.

E não parou por aí, porque o gato ainda contou que foi ingênuo e burro (Oi?). “Minha esposa e minha família são tudo que me importa nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente, me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso e vamos passar por isso juntos”, escreveu.