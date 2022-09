Adam Levine estaria envergonhado após acusações de traição, de acordo com site

Segundo o site ET, o vocalista do Maroon 5 estaria tentando superar as acusações de traição

Só tem vergonha quem aprontou? Será? De acordo com a mídia internacional, Adam Levine estaria envergonhado depois das acusações de traição que sofreu na semana passada. De acordo com o site, o vocalista do Maroon 5 estaria tentando seguir sua vida, mesmo com quatro mulheres tendo acusado Adam além de Sumner Stroh.

Uma fonte próxima contou que o cantor estaria envergonhado de ter suas mensagens expostas.

“Adam queria falar o mais rápido possível para que nenhuma história ficasse fora de controle. Ele queria enfrentar tudo de frente e resolver as coisas imediatamente. Ele está envergonhado e reconhece que suas ações foram inadequadas. Ele está tentando acertar as coisas com Behati e sua família”, disse uma fonte próxima.