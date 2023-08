Acidente entre ônibus de Murilo Huff e mais dois veículos deixa um ferido

O acidente aconteceu na noite de quinta feira (3) na BR-153 a vítima que ficou ferida estava dirigindo um carro de passeio

Minhas amigas de Goiânia ficaram desesperadas com o acidente envolvendo o ônibus da equipe de Murilo Huff. A batida aconteceu nesta quinta (03) no trecho da BR-153 perto de Nova Olinda, no norte de Tocantins.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada e os bombeiros disseram que um caminhão teria batido no carro e logo depois o ônibus do cantor também atingiu o veículo menor.

Pessoas que passavam pelo local onde o acidente aconteceu filmaram e tiraram fotos da situação. O carro apareceu com parte frontal destruída. O motorista foi levado para o hospital de Nova Olinda.