“Achei que não ia conseguir”, declarou Fábio assunção após concluir o primeiro ano de sua faculdade

O ator está cursando Ciências Sociais, na PUC, em São Paulo.

Meus amores, nesta segunda-feira (04) o famosíssimo ator Fábio Assunção deixou os seus fãs mega orgulhosos ao fazer um lindo desabafo em suas redes sociais.

Através dos stories do seu instagram, Assunção revelou que hoje concluiu a última prova do seu primeiro ano da faculdade de Ciências Sociais, na PUC.

“Hoje eu fiz minha última prova do segundo semestre e estou comemorando esse ano. Achei que não ia conseguir concluir. É o primeiro de quatro anos, e deu certo”, declarou o ator, que logo em seguida fez uma espécie de agradecimento: “Aprendi muita coisa com Ciências Sociais e com todos esses caras que realizaram pensamentos sobre política e cultura. Aprendi o quanto é importante ter senso crítico na sociedade que a gente vive”.