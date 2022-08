Absurdo! Khloé e Kim Kardashian ultrapassam marca de 1,3 milhão de litros de água no ano

É importante ressaltar que a Califórnia passa por uma drástica seca nos últimos meses

Alguns famosos não têm noção dos seus atos, isso a gente tem certeza. Khloé e Kim Kardashian são duas estrelas que ficaram na boca do povo em relação ao gasto de água mensal. De acordo com a revista Rolling Stones, as duas ultrapassaram o limite de 1,3 milhão de litros de água durante a seca que o sul da Califórnia enfrenta.

O consumo das duas musas foi realizado durante um ano, e é válido lembrar que Kim excedeu ainda mais a marca do que Khloé com 878 mil litros além do permitido. Enquanto a irmã gastou 382 mil litros acima do previsto. Os dados foram extraídos do relatório do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes, logo, as irmãs foram notificadas e podem ter o acesso a água reduzido.

Não é pra menos, né, minha gente? A Califórnia está enfrentando uma seca nos últimos meses. Kevin Hart, Sylvester Stallone e Gabrielle Union também apareceram na lista, cadê o consumo consciente?