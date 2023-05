Absurdo: Homem esconde corpo de colega de quarto no freezer por 2 anos

Caso aconteceu na Inglaterra e os dois homens dividiam um apartamento em Birmingham, Damion ainda admitiu que guardava o corpo do idoso que morreu em 2018

Que história macabra é essa? Damion Johnson admitiu que escondeu o corpo do seu falecido colega de quarto dentro do freezer de um apartamento que os dois dividiam em Birmingham, na Inglaterra. O idoso faleceu em 2018, mas só teve o seu corpo encontrado em 2020, ou seja, dois anos o corpo permaneceu dentro do freezer de Damion.

Além disso, foram descobertas movimentações bancárias na conta do falecido, que continuou recebendo sua aposentadoria, afinal, não foi dada entrada na certidão de óbito de John. O cartão teria sido usado para sacar dinheiro e pagar mercadorias, de acordo com o Uol.

Vale ressaltar que se passar por outra pessoa é crime de falsidade ideológica. Damion nega ter usado o dinheiro de John para uso pessoal, o julgamento do caso acontecerá em novembro.