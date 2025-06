A Viagem: Pai de Bia surge do nada e deixa Estela fora de si

O passado bate à porta — e não será recebido de braços abertos. Nos próximos capítulos da reprise de A Viagem, no Vale a Pena Ver de Novo, a trama esquenta com o retorno inesperado de Ismael, o pai de Bia, que abandonou a família no passado e agora decide reaparecer como se nada tivesse acontecido.

A chegada do forasteiro acontece de forma repentina: Bia atende à campainha e se emociona ao dar de cara com o pai, sem imaginar o turbilhão que isso causaria. Mas quem não engole o teatro de Ismael é Estela, que explode de raiva ao reencontrar o ex-marido.

Estela se revolta com retorno do ex marido.

Estela não mede palavras e joga na cara de Ismael todo o sofrimento que ele provocou ao sumir, deixando dívidas, dores e um lar destruído. “Mixaria”, ele tenta justificar, minimizando os prejuízos. Mas ela rebate com firmeza: “Mesmo assim, você não pagou nada”, dispara.

A tensão toma conta da casa, e Estela sai em busca do apoio de Diná, sua irmã. Só que o problema está longe de terminar: Bia, tomada pela saudade, decide ficar com o pai, deixando a mãe magoada e abrindo um novo conflito familiar.

Diná decide enfrentar Ismael

E como se não bastasse, Ismael ainda invade a locadora de Diná, que também não faz cerimônia: o chama de “vigarista” e exige que ele se afaste dali. Em tom ameaçador, ele diz que vai brigar pela guarda de Bia na Justiça, prometendo acirrar ainda mais os desentendimentos.

Determinado a se fazer de vítima, Ismael não esperava encontrar duas mulheres tão firmes: Estela e Diná estão dispostas a tudo para proteger Bia — inclusive enfrentá-lo nos tribunais.