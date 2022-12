“A verdade sempre aparece”, dispara ex de Thiago Rodrigues

Cristiane Dias não deixou de alfinetar o ex diante da verdade sobre assalto que o ator sofreu no Rio

Eita, minhas fofoqueiras que gostam de me acompanhar sabem que a ex de Thiago Rodrigues, Cristiane Dias, gosta de dar alfinetadas no ex companheiro e dessa vez não foi diferente. A apresentadora da Band comentou as mentiras envolvendo o assalto que o ator sofreu e o possível espancamento que foi provado ser causado por uma queda provocada por ele mesmo.

“A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu ela. Lembrando que não é a primeira vez que ela manda indireta para ele, afinal ela já avisou Juliette de que o ator poderia não ser o “príncipe encantado”.

Os vídeos mostraram que ele mesmo caiu ao se apoiar em uma barraca de feira, levando a se machucar e perdeu parte do couro cabeludo com a queda. As ex ́s estão de olho. Aloca!