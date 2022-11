A uma semana da Copa do Mundo, Galvão Bueno é internado com Covid-19

O principal locutor da Rede Globo, foi internado na noite de ontem (11), no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

E há quem diga que os riscos do Covid-19 acabaram. Após eu contar à vocês, ontem (11), que a Rede Globo fez uma pausa nas gravações da novela “Todas as Flores”, o principal locutor de esportes da Globo, o mestre Galvão Bueno, foi internado, hospital Albert Einstein, em São Paulo, após também ter testado positivo para o vírus da Covid-19.

Sua internação, além de ser confirmada pela família do locutor, foi divulgada pelo próprio em seu instagram. Na tarde deste sábado, Galvão postou um vídeo em seu feed, onde ele aparece se exercitando em uma bicicleta ergométrica enquanto o seu médico, o Dr. Davi Lewi, acompanha todos os seus sinais vitais. O vídeo foi publicado acompanhado da seguinte legenda: ”Pra quem torce por mim, uma ótima notícia!! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias pra ser monitorado e fazer muita fisioterapia.”

Felizmente, o locutor apresenta apenas sintomas leves da doença e a sua alta está prevista para o dia 15 (terça-feira). Caso tudo corra bem, Galvão embarca para o Catar na próxima quarta-feira (16), onde comandará a sua última Copa do Mundo na TV.

Devido ao seu diagnóstico, o complexo Globo teve que adiar a edição especial do programa “Bem,Amigos!”, do SportTV, que há 20 anos é apresentado por Galvão, e que estava previsto para acontecer no próximo dia 14 (segunda-feira). Esse será o último episódio do programa, que pela primeira vez será transmitido pela TV aberta.

Essa informação foi confirmada pela própria emissora, que soltou a seguinte explicação: “O Bem, Amigos! especial da próxima segunda-feira foi adiado. O apresentador Galvão Bueno testou positivo para Covid-19 e vai se resguardar para chegar 100% ao Catar para a transmissão da Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro.”