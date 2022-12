“A protagonista é a mãe e fod*-se”, dispara Deolane

Advogada se nomeou a protagonista da edição da Fazenda 14 diante entrevista para o PodCats

Olha ela! Deolane ainda acredita que era a protagonista da Fazenda e revelou detalhes sobre a sua participação no reality em entrevista ao podcast PodCats. A advogada disse não se importar com quem achar que sua opinião beira a arrogância e a soberba.

“Porque a protagonista é a mãe e [email protected] E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!”, iniciou.

Ela não perdeu a oportunidade de acusar o reality de distorcer sua imagem e a colocar como vilã entre os peões e amigos de confinamento.

“E sendo eu, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou falar… Só que se eles colocassem um motivo de todas as brigas, e o que era dito pra mim na hora que eu rebatia, beleza…”, finalizou.