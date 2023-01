“A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia”, diz Preta Gil sobre tratamento

Cantora divide a sua luta diária com os fãs nas redes sociais e disse que sua energia foi voltando com o tempo

Preta Gil é um poço de força para muitas mulheres que enfrentam o câncer. A cantora divide com os seus seguidores a sua rotina de luta e tratamento. A musa surgiu para dizer que foi se sentindo melhor no decorrer da semana após a sua primeira sessão de tratamento.

“As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital”, começou.

Preta ainda falou sobre o enjoo que é um dos principais sintomas do tratamento. “A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho”, disse ainda.

Hoje (30), começa a nova fase da quimio e ela não deixou de publicar nas redes: “Amanhã começa mais um ciclo de quimioterapia. Não estou criando muitas expectativas, porque criei na primeira e acabei me frustrando. Estou preparada para o que der e vier, sabendo que tenho amparo dos médicos, a medicina e ciência para ajudar, que tenho Deus, minhas santinhas, orixás e amor de vocês. Vamos com tudo, porque não tem outra opção a não ser enfrentar e me curar”, refletiu.