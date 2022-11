A paz volta a reinar: Léo Picon e Arthur Aguiar trocam Follow no Instagram

Os dois não seguiam devido a rivalidade entre a irmã de Léo e Arthur na última edição do BBB.

Nem sempre o que acontece nos realitys ficam no realitys, mas esse não foi o caso do nosso último BBB. De acordo com o jornalista Matheus Boldi, o empresário Léo Picon e o ator Arthur Aguiar trocaram follow no Instagram.

Para aqueles que não estavam morando na Terra, e não sabem do que eu estou falando, na última edição do BBB a irmã de Léo, a influencer e atriz Jade Picon, era a maior rival do ator e cantor Arthur Aguiar.

Em meio a tanta “paz e amor”, que reinou a edição do reality, a rivalidade entre esses participantes foi a responsável por grande parte do entretenimento que amamos.