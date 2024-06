A mulher se unirá a Joana após as duas se encontrarem em um forró no bordel de Jacutinga.

Zinha tomará muita proporção nos próximos episódios de ‘Renascer’.Tudo isso porque a produtora arrumara uma nova paixão que marcou sua história amorosa na novela.

Em cenas que irão ao ar nesta quarta-feira (05/06/2024), a filha de Jupará irá conhecer Joana no instante em que está indo ao centro da vila. Será amor à primeira vista, mesmo estando ciente de que Joaninha é casada com Tião Galinha.

Momentos depois, Zinha desabafa com a professora e conta que conheceu uma pessoa incrível. Depois de passar várias experiências amorosas traumatizantes, a moça ficará com a mulher até o fim. Se o remake seguir o roteiro original, Tião Galinha sera preso e morrera na cadeia.

O amor que Zinha sente por Joana começa logo depois das duas se verem no forró no bordel de Jacutinga. A amiga de João Pedro será chamada para tocar no evento após a banda cancelar sua participação. Carismática, Joana se oferece para ajudar até na montagem dos palcos.