“A libido eu acho que me abandonou”, declara Claudia Raia sobre pós-parto

A atriz deu detalhes sobre sua relação com a atividade sexual após dar à luz ao seu filho mais novo, Luca

Claudia Raia não escondeu nada sobre a sua gravidez e não fez mistério diante do seu pós-parto. A atriz revelou que perdeu a libido e comentou detalhes sobre o fato nas suas redes sociais. Vale ressaltar que fazem 6 meses que ela deu à luz a Luca, seu filho mais novo.

“A libido eu acho que me abandonou. Porque eu sou animada, né? Eu gosto do babado. E aí na gravidez estava uma loucura, lá em cima a libido. E depois do parto, começa a mudar. A prolactina começa a virar a protagonista de tudo”, disse a atriz, explicando no vídeo que a prolactina é o hormônio que eleva a produção de leite pelas glândulas mamárias.

“O neném é muito pequeno ainda, a gente operada não pode fazer nada. Não sei o que vai acontecendo, a gente vai dando uma desistida. E é muito importante ter um companheiro que entenda isso”, relatou a estrela.