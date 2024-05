Fora de casa, Gracyanne Barbosa bloqueia Belo e afirma: “Não volto!”

Eitaaa! Acho que as esperanças de que a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo reatasse o casamento acabam de ir por água abaixo. Isso porque, em entrevista ao meu grande amigo Leo Dias, Gracy revelou que, não só deixou de seguir o cantor, como também, bloqueou o ex-marido.

Durante a conversa, a musa fitness, que também não está mais morando na mansão em quem o casal dividia a vida, revelou que não pretende mais voltar ao imóvel.

“Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto pra casa”, declarou Gracyanne.

De acordo com ela, os planos de uma possível reconciliação chegaram ao fim após a mesma repensar as atitudes de Belo, depois deles terem anunciado o fim do casamento. Como exemplo de situações que não lhe agradaram, Barbosa citou a brincadeira de encontrar uma nova namorada para o cantor, que foi feita no Domingão com Huck, e a sua demora para se pronunciar a respeito de boatos de traição.