“A gente só tem o Cris por causa do BBB”, dispara Fred sobre filho com Bianca Andrade

Boco Roso disse ainda que bastou o namoro da influenciadora com Diogo Melim acabar para eles voltarem a se falar

Minhas fofoqueiras de plantão devem estar muito bem alimentadas com fofocas do BBB. Fred contou que o seu filho com Bianca Andrade só foi possível graças ao BBB, quando a musa participou. O youtuber ainda revelou que tudo começou quando o relacionamento dela terminou com Diogo Melim.

“A gente só tem o Cris por causa do BBB. A gente estava muito distante quando ela veio para o BBB. Ela estava namorando outro [o músico Diogo Melim, da banda Melim], e eu fiquei apreensivo. Falei ‘nem vou assistir’, mas não aguentei. A gente já tinha ido e voltado milhares de vezes, mas ela estava namorando outro cara, e o malandro terminou. Foi quando a gente voltou a se falar’”, revelou, enquanto conversava com Bruna Griphao.

Freid ainda lembrou das músicas da Ludmilla que ficou um tempo sem ouvir por conta de Boca. “Ela [Bianca] sabe, e ela está no DVD. Queria superar, esquecer. Além de lembrar, tinha que vê-la”, brincou.