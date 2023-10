“A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato”, dispara Fred Bruno

Em entrevista para o Pod Delas, o ex-BBB contou detalhes sobre o fim do seu casamento com Bianca Andrade, com quem tem um filho, Cris, de 2 anos

Fred Bruno contou detalhes sobre sua vida pessoal antes do tumulto do BBB invadir sua privacidade. O ex-jogador contou que a fofoca destruiu o seu casamento com Bianca Andrade e revelou que as pessoas não levaram em consideração que por trás de tudo aquilo existia um pai e uma mãe. Em entrevista ao Pod Delas, ele contou detalhes sobre sua vida pessoal ao lado da empresária e de Cris, de 2 anos.

“A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'”, disparou Fred, alegando que o tal profissional teria pedido desculpas. “Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali”.

“Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele”, completa.