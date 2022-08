A Fazenda: Thomaz Costa e Felipe Prior são cotados para reality

Os nomes não estão cravados ainda, mas já são duas das principais apostas da emissora

BA-BA-DO quentíssimo para quem gosta de uma boa fofoca. Felipe Prior e Thomaz Costa são dois dos principais nomes do casting de famosos para participar da ‘Fazenda’. Já quero adiantar que nesta coluna somos fãs de um bom reality e juntando o ex-muso do Only Fans e um dos maiores problematizadores dos realities podemos ter um dos maiores programas da ‘Record’.

Vale lembrar que Thomaz anunciou sua saída da plataforma de conteúdo adulto, dizendo que queria construir uma família um dia e tudo ficava muito inviável com a “profissão”. Além disso, a ‘Record’ tem investido em um casting de peso, do jeito que a gente ama.

Os nomes ainda não estão cravados, mas são duas das principais apostas da emissora para o reality show. Eu não perderia por ver Prior novamente por nada nessa vida. Aloca!