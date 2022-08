A Fazenda: restam apenas 4 vagas para o reality show

Fernando Rancoleta é o responsável por escolher a dedo os participantes

Cadê as minhas leitoras que amam um reality show? Pois bem, minhas amadas, tá chegando a hora de deleitarmos com ‘A Fazenda’, o reality que faz a gente arrancar os cabelos com a pinça e ter crises de ansiedade. Aloca! De acordo com o jornalista Flávio Rico, o elenco já está quase fechado e faltam apenas 4 vagas.

Alguns nomes já vazaram na mídia, mas só teremos certeza quando vermos os artistas dentro da casa, afinal, falar todo mundo fala. Tô ansiosa para ver quem vai fechar esse elenco que promete entregar tudo que a mídia precisava, muita gritaria e tretas históricas.

Vale lembrar que no meio de todo esse bafafá houve o apoio do diretor Fernando Rancoleta para a realização do reality. Tudo indica que Rodrigo Carelli esteja querendo apostar em uma nova estratégia para o reality.

Não duvido nada que essa estratégia seja muito bem sucedida, afinal, ‘A Fazenda’ é um dos carros-chefe da emissora e garante cada vez mais fãs pelo Brasil.