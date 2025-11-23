A Fazenda em Pânico: pré-treino vira caos, Dudu nega dopping rural e Fabiano diz que tudo foi “pegadinha”

Preparem o calmante, porque a porteira de A Fazenda 17 abriu e saiu um cavalo desgovernado de polêmica, meus amores! Tudo porque nas redes sociais começaram a acusar Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, de ter “dopado” Dudu Camargo ao supostamente colocar pré-treino na bebida do apresentador durante a festa.

A produção ficou em estado de emergência, chamou os dois no sofá do puxadinho e abriu uma CPI rural para entender o babado. Fabiano jurou pelos bois, vacas e pela filha famosa que nunca colocou nada na bebida do colega, e que a história toda não passou de uma “pegadinha de turma”.

Enquanto isso, Dudu, mais perdido que o Lampião sem bateria, confirmou que nem sabe o gosto de pré-treino e ainda soltou que nunca pisou numa academia. Disse que já tomou um gole azul, um rosa, um de melancia, mas nada ligado a festa ,tudo espalhado ao longo da temporada, e por vontade própria.

🚨FABIANO E DUDU FORAM CHAMADOS PARA UMA CONVERSA COM O DIRETOR DE A FAZENDA, ONDE FABIANO REVELA QUE MENTIU SOBRE O PRÉ-TREINO!

As câmeras da Record comprovam que tanto Dudu quanto Fabiano não tocaram no pré-treino.

Ou seja, tudo isso não passou de uma mentira ! #AFazenda pic.twitter.com/fOnCESIeqW — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) November 23, 2025

A internet, como sempre, pediu expulsão, disse que tinha crime, dolo, dolo duplo, dolo triplo , um pandemônio. Mas aí entrou ela, Adriane Galisteu, vestida de juíza do sertão, decretando o veredito:

as imagens foram revisadas e nada, absolutamente NADA, indica que houve mistura de suplemento com álcool.

Foi um surto coletivo do fandom, a Fazenda virou novela, o povo acreditou e pronto.

Fabiano confirmou a versão da apresentadora:

“Foi fake, foi brincadeira, foi zoeira. Puxe as imagens, eu garanto.”

E a fazenda segue.

Os bois mugindo, o povo brigando, e eu aqui servindo a fofoca integral, com gosto de pré-treino de melancia.