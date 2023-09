A Fazenda: Cariucha diz que vai fazer café com veneno para Jenny

Depois de protagonizarem uma das primeira brigas do reality, as duas chegaram discutir na hora do café da manhã, trocando farpas

Cariucha e Jenny trocaram farpas dentro da Fazenda por causa do barulho que a funkeira estava fazendo enquanto os peões estavam dormindo. Acontece que a treta se estendeu durante o café da manhã também, porque a funkeira chegou a dizer que faria café com veneno para ela. “Eu bebo e fico aqui o tempo que eu quiser, se eu quiser sentar lá fora, eu sento. Da próxima vez eu jogo o pão na sua cara”, dispara Jenny. Logo a funkeira completa: “Que um cafezinho, amor? Vou passar um cafezinho e colocar veneno, sua frouxa, que lá fora? Cagona! Mandada!”, declarou. As duas ainda trocaram farpas falando da aparência uma da outra.