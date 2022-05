’O Clone’ dará lugar ‘A Favorita’ no Vale a Pena Ver de Novo dia 16

O embate de Flora e Donatela vai esquentar as tardes na Globo

Noveleira que sou, aqui no Leblon minhas vizinhas já estão ansiosas para assistir a volta de A Favorita nas tardes da Globo. A divulgação oficial do retorno da novela foi feita no Encontro com Fátima Bernardes dessa segunda-feira (02). Animada para reviver esse marco atemporal que chega nas telinhas dia 16 desse mês.

#AFavorita é um sucesso de 2008 que conta a história da dupla sertaneja Flora e Donatela, separadas por uma rivalidade e desejo de vingança.



Eu já estou ansiosa pro dia 16! 💥 #MaisVocê pic.twitter.com/f8JSVaqexC — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 2, 2022

Em entrevista para o TV Pop, Amauri Soares revelou que a Globo bateu o martelo em sua escolha para embalar as tardes semanais há tempos e que a divulgação de mais informações sobre a novela será iniciada “nos próximos dias”.

Para quem não lembra, a novela conta a história de Donatela, Cláudia Raia, uma jovem que foi adotada pela família de Flora, Patrícia Pillar, após seus pais terem sido vítimas de um acidente automobilístico. As duas têm uma relação muito bonita no começo da trama, chegando a formar uma dupla sertaneja, Faísca e Espoleta.

A dupla conhece os amigos Marcelo e Dodi, Donatela acaba se casando com Marcelo e Flora com Dodi. Não demora muito para ficar evidente que Donatela tem problemas no casamento. Flora se divorcia de Dodi e começa a ter relações com o marido de sua irmã de criação e é aí que o bicho pega, porque no auge do barraco Marcelo será morto e Flora é incrimidana.

Flora fará de tudo para provar sua inocência e nós vamos acompanhar cada passo dessa trama do lado de cá. Principalmente a cena que as duas protagonizaram dentro do carro. Impossível esquecer.

Cena de A Favorita com Donatela cantando Beijinho Doce apontando arma pra Flora dirigindo e falando CANTA COMIGO SUA VAGABUNDA CANTA COMIGO pic.twitter.com/diLqY0IhnG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 12, 2021

Escolham o seu lado: Team Flora ou Team Donatela?