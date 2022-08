A Copa do Mundo foi adiantada

Fifa confirmou na quinta (11) que o jogo de abertura foi antecipado

Cadê as minha brasileirinhas de plantão. Não sei vocês, mas eu estou super animada com a Copa do Mundo e para deixar vocês ainda mais animados venho com uma notícia quente. A Fifa anunciou que o jogo de abertura foi antecipado para o dia 20 de novembro.

O jogo aconteceria no dia 21 de novembro e foi adiantada em um dia, abrindo o campeonato com a disputa entre Catar e Equador no estádio Al Bayt.

Para quem não se lembra, antes do primeiro jogo acontece o jogo de abertura com muitas surpresas emocionantes. Amo!