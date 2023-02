“A bunda é minha, cuide da sua”, dispara Jojo Todynho

Shortinho da cantora na Sapucaí deu o que falar nas redes sociais

Olha ela! Jojo Todynho rebateu as críticas diante do seu mini short polêmico para assistir aos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. A cantora mandou o recado direto e mandou as pessoas cuidarem mais do seu bumbum.

“Não tinha como não prestigiar minha Beija-Flor, que noite maravilhosa. Obs.: A BUNDA é MINHA, CUIDE da SUA!”, exclamou a artista.

Isso porque o seu bumbum deu o que falar na Sapucaí e gerou polêmica nas redes sociais.