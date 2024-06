Marcelo Serrado expõe pânico durante voo 

Distante das novelas da TV Globo desde o fim da novela ‘Cara e Coragem’, o ator Marcelo Serrado usou suas redes sociais para contar aos seguidores que teria sofrido uma forte crise de pânico durante uma viagem de férias em família.

O artista diz que estava a caminho de Miami quando sua crise atacou. Momentos antes de pegar voo, de acordo com ele, já estava sentindo mal estar.

“Meu coração foi na boca na hora de embarcar, chamei minha mulher no canto e contei que algo dentro de mim estava se passando. Mas agora tá tudo bem. Muito obrigado pelo suporte de vocês com as centenas de mensagens que recebi de quando estava no auge da crise de pânico nessa viagem. Reli cada mensagem e me foquei nelas para seguir em frente quando me vi, por exemplo, sozinho no aeroporto. Vocês ajudaram na minha vulnerabilidade”, iniciou o ator.

“Depois de dez dias de férias, achei que estava bem e não estava. Ela [esposa] embarcou com a família e fiquei sozinho no aeroporto. O que me ajudou foi as mensagens de vocês, li cada uma e vi que não estava só. Peguei um voo hoje de manhã, liguei para um médico e consegui chegar no Brasil, graças a Deus, são e salvo. Agora, é me tratar, isso tem tratamento”, terminou.