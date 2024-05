600 vidas entre pessoas e animais foram salvas pelos bombeiros de SC

Genteee, desde desta última quarta-feira (1), as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estão atuando no Rio Grande do Sul e até o momento, eles conseguiram resgatar 516 pessoas e 84 animais , que estavam ilhados em situação de risco, em grande parte em cima dos telhados das residências e até de árvores.

Por determinação do governador Jorginho Mello, tanto as equipes das Forças de Segurança quanto as da Defesa Civil enviaram suporte de equipes técnicas e especializadas, helicóptero, viaturas e embarcações ao seu estado vizinho, que está vivendo uma tragédia causada pelas fortes chuvas.

Para quem não sabe, o Dia dos Bombeiros é comemorado no dia 4 de maior, e a data está sendo marcada por um dos momentos mais críticos na história do Rio Grande do Sul. O motivo de comemoração hoje é cada vida resgatada no estado vizinho.

Sete equipes de força-tarefa do CBMSC, com 32 bombeiros militares, atuam no RS. Foram enviadas ainda 10 viaturas 4×4, 11 embarcações, e equipamentos de resgates em deslizamentos.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil também estão trabalhando para auxiliar nos trabalhos no Rio Grande do Sul. Segundo o último boletim do Governo do RS, até o momento, o estado gaúcho registrou 56 mortes, 67 pessoas estão desaparecidas e há 74 feridos. São 281 municípios afetados, 24.666 desalojados, 8.296 pessoas em abrigos, 377.497 afetados.

Mesmo com o envio do apoio ao RS, as equipes do CBMSC, PMSC e Defesa Civil vêm garantindo o atendimento a pessoas atingidas pelas chuvas que prejudicaram principalmente o Meio-Oeste e o Extremo Sul.