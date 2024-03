1ª audiência do Caso Rafael Cardoso é marcado pelo TJ-RJ

Minha gente, estou aqui almoçando com minhas amigas em São Conrado e o assunto mais comentado entre nós é que a audiência de Rafael Cardoso foi marcada pelo Tribunal de Justiça do RJ, o ator responderá por lesão corporal e ameaça a um gerente de restaurante. A vítima se chama João Fernando Brito e tudo isso aconteceu num restaurante da Barra da Tijuca. O caso teve imagens divulgadas e depoimentos prestados na 16ª DP(Barra da Tijuca);

Segundo informações do jornal O Globo, a audiência foi agendada para 17 de abril. A ação acontece no 9º Juizado Especial Criminal, da Barra da Tijuca. Dessa maneira, tanto o artista quanto a vítima devem prestar depoimento sobre o episódio datado no início de março, na 16ª DP.

As imagens do circuito de segurança do restaurante gravaram o artista agredindo o gerente do estabelecimento, no último dia 26 de fevereiro. João confirmou que o ator estava “completamente transtornado”. De acordo com ele, o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.

Em seu depoimento à Polícia Civil, a vítima disse ter ido até a mesa em que Cardoso estava após ser chamado. Lá, o ator apertou sua mão e teria dito “eu vou te matar”. O idoso então se afastou e no momento seguinte, recebeu um soco na nuca.

O gerente disse que ficou ferido e compareceu ao IML para fazer exame de corpo de delito, durante entrevista ao jornal O Globo, no início de março. Mas não explicou o motiva para ter começado a briga. “Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele.”