“Sou imensamente grata a todos que estão participando da campanha [de vacinação], obrigado por tudo que estão fazendo”, afirmou

Kate Middleton, 39, duquesa de Cambridge, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Londres. Ela mesma fez o anúncio ao postar no Twitter sua foto durante a aplicação do imunizante. “Imensamente grata”, escreveu. “Ontem, recebi minha primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Museu de Ciências de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando da campanha [de vacinação], obrigado por tudo que estão fazendo”, afirmou.

O príncipe William, 38, marido da duquesa, recebeu a primeira dose da vacina na semana passada. Ele havia contraído a Covid-19 em abril de 2020, em um momento próximo ao seu pai, príncipe Charles, mas manteve a doença em segredo. “Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém”, teria dito William, segundo o jornal The Sun, quando o diagnóstico foi tornado público, apenas em novembro.

A Rainha Elizabeth foi vacinada em janeiro e disse, na ocasião, que foi muito rápido e não doeu e incentivou o público a seguir o exemplo, dizendo que aqueles que estão receosos deveriam pensar nos outros.

As informações são da FolhaPress