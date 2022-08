Karina Bacchi visita Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada

Segundo Bacchi, ela foi convidada para um momento de “oração e comunhão”

A atriz Karina Bacchi compartilhou nesta quarta-feira (31/08) com seus seguidores do Instagram um encontro que teve com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

Segundo Bacchi, ela foi convidada para um momento de “oração e comunhão” e aproveitou para fazer uma surpresa para Michelle com um presente embrulhado com a bandeira do Brasil.

“Gratidão pelo convite tão especial da nossa Primeira-dama Michelle Bolsonaro que me recebeu tão gentilmente para esse momento de oração e comunhão. Que a oração do nosso povo esteja sempre alinhada a vontade do nosso Criador. E que acima de nossas próprias opiniões, que a vontade de Deus prevaleça em nossa pátria amada Brasil . Que ELE seja exaltado em nossa Nação!”, escreveu Karina na legenda da publicação com fotos junto à primeira-dama.

Michelle comentou na publicação e elogiou Karina: “Princesa”, seguido de um emoji de dois corações.